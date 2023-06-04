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 В городе Старый Крым продолжается строительство детского сада на 350 мест

В городе Старый Крым продолжается строительство детского сада на 350 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 22:12 04.06.2023

В городе Старый Крым Кировского района продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест. По информации республиканского минстроя, работы здесь начались в сентябре 2021 года. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 99%.

Объект реализуется в рамках госпрограммы РФ. Стоимость строительства составляет 555 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года, — отметили в министерстве строительства и архитектуры РК.

 В городе Старый Крым продолжается строительство детского сада на 350 мест

 

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