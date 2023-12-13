Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В городе Старый Крым завершено благоустройство Екатерининского сквера
актуально в республике
В городе Старый завершено благоустройство Екатерининского сквера

В городе Старый Крым завершено благоустройство Екатерининского сквера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:34 13.12.2023

По информации министерства ЖКХ РК, завершены работы по благоустройству Екатерининского сквера в городе Старый Крым. Работы здесь выполнены в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Общественную территорию украшают обновлённый фонтан, ротонда в античном стиле, скульптуры, тротуарные дорожки и удобные скамейки. Интересным дополнением к общему благоустройству стали витрины с археологическими находками. Здесь можно увидеть древние предметы, которые были найдены во время реставрации сквера, — отметили в министерстве ЖКХ Крыма.

 

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.