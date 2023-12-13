В городе Старый Крым завершено благоустройство Екатерининского сквера

По информации министерства ЖКХ РК, завершены работы по благоустройству Екатерининского сквера в городе Старый Крым. Работы здесь выполнены в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Общественную территорию украшают обновлённый фонтан, ротонда в античном стиле, скульптуры, тротуарные дорожки и удобные скамейки. Интересным дополнением к общему благоустройству стали витрины с археологическими находками. Здесь можно увидеть древние предметы, которые были найдены во время реставрации сквера, — отметили в министерстве ЖКХ Крыма.