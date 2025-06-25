В городских больницах Севастополя пройдут встречи с севастопольцами

Руководители городских больниц № 1, 4, 5 и 9, а также стоматологической поликлиники № 1, онкологического диспансера и инфекционной больницы проведут встречи с жителями. Руководители представят отчет о работе и ответят на все вопросы.
Встречи пройдут 26 июня в 16:00:
- Городская больница № 1, ул. Адм. Октябрьского, д. 19 (конференц-зал);
- Городская больница № 4, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82 (местная администрация Верхнесадовского муниципального округа, зал заседаний);
- Городская больница № 5, ул. Ленина д. 20 (поликлиника №1);
- Городская больница № 9, с. Терновка, ул. Ленина д. 2 (здание администрации Терновского муниципального округа);
- Стоматологическая поликлиника № 1, ул. Бутакова, д. 40, (конференц-зал);
- Севастопольский онкологический диспансер, ул. Ерошенко, д. 13;
- Городская инфекционная больница, ул. Коммунистическая, д. 40.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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