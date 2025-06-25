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В городских больницах Севастополя пройдут встречи с севастопольцами
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В городских больницах Севастополя пройдут встречи с севастопольцами

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 25.06.2025

Руководители городских больниц № 1, 4, 5 и 9, а также стоматологической поликлиники № 1, онкологического диспансера и  инфекционной больницы проведут встречи с жителями. Руководители представят отчет о работе и ответят на все вопросы.

Встречи пройдут 26 июня в 16:00:

  • Городская больница № 1, ул. Адм. Октябрьского, д. 19 (конференц-зал);
  • Городская больница № 4, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82 (местная администрация Верхнесадовского муниципального округа, зал заседаний);
  • Городская больница № 5, ул. Ленина д. 20 (поликлиника №1);
  • Городская больница № 9, с. Терновка, ул. Ленина д. 2 (здание администрации Терновского муниципального округа);
  • Стоматологическая поликлиника № 1, ул. Бутакова, д. 40, (конференц-зал);
  • Севастопольский онкологический диспансер, ул. Ерошенко, д. 13;
  • Городская инфекционная больница, ул. Коммунистическая, д. 40.
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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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