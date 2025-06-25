В городских больницах Севастополя пройдут встречи с севастопольцами

Руководители городских больниц № 1, 4, 5 и 9, а также стоматологической поликлиники № 1, онкологического диспансера и инфекционной больницы проведут встречи с жителями. Руководители представят отчет о работе и ответят на все вопросы.

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