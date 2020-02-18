В городскую собственность вернули 3 тысячи гектаров природного парка Айя

В Правительстве Севастополя напоминают: в 2017 году большой природный участок – территория в районе села Морозовка, природного парка Айя — была отдана под частное владение ООО «Орлиновскому охотничьему хозяйству».

Интересный был аукцион – все это природное великолепие, три тысячи гектар были отданы в аренду на 49 лет за 7 копеек с гектара. Город получал порядка 200 рублей в год! Очень «щедрая» плата за пользование такой территории. С прошлого года мы включились в этот процесс и выступили совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по возвращению земель городу. «Орлиновское охотничье хозяйство» проиграло во всех инстанциях и сегодня судебные приставы должны выписывать акт и начать процесс возвращения земель городу, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора также отметил, что в ближайшее время территорию отчистят от настроенных конструкций, уберут забор и сделают ее доступной для людей: