В городскую собственность вернули 3 тысячи гектаров природного парка Айя

В Правительстве Севастополя напоминают: в 2017 году большой природный участок – территория в районе села Морозовка, природного парка Айя — была отдана под частное владение ООО «Орлиновскому охотничьему хозяйству».
Интересный был аукцион – все это природное великолепие, три тысячи гектар были отданы в аренду на 49 лет за 7 копеек с гектара. Город получал порядка 200 рублей в год! Очень «щедрая» плата за пользование такой территории. С прошлого года мы включились в этот процесс и выступили совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по возвращению земель городу. «Орлиновское охотничье хозяйство» проиграло во всех инстанциях и сегодня судебные приставы должны выписывать акт и начать процесс возвращения земель городу, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Врио Губернатора также отметил, что в ближайшее время территорию отчистят от настроенных конструкций, уберут забор и сделают ее доступной для людей:
Сегодня поставлена точка в этом почти, что годовом процессе, который завершился в интересах города. Теперь вся эта территория будет доступна для горожан. Пока мы ограничимся тем, что уберем соответствующие заборы и ограждения, предоставим эту территорию для отдыха гражданам. Если какие-то территории под такие цели будут сданы в будущем, то на открытом аукционе и не за 200 рублей в год, это очень серьезная статья доходов для городского бюджета.