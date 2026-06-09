В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается в официальном канале партии в «Максе» 9 июня.

Отмечается, что законопроект был разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, прозвучавшего на ПМЭФ. Ранее партия по итогам мониторинга проведения налоговых изменений и с учетом позиции бизнеса предлагала вернуться к обсуждению этого вопроса. Среди авторов законопроекта секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, руководитель фракции Владимир Васильев, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и др.

Когда принималось решение о пороге (НДС. — Прим. ред.), к нам обращалась «Опора России», и было принято решение именно о поэтапном его снижении. Одновременно «Единая Россия» инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса, — сказал Макаров.

По его словам, важно, чтобы малый бизнес услышали — это реальное решение многих вопросов, направленных на его поддержку. Принятие законопроекта о неснижаемом пороге НДС по УСН для малого бизнеса станет важным импульсом для его развития, считает депутат.

Он заверил, что мониторинг будет продолжен и его результаты найдут отражение в последующих законопроектах, направленных на решение проблем, возникающих у предпринимателей.

Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан, — добавил председатель комитета.

источник: «Парламентская газета»

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