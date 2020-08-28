В Госдуме ноту протеста Киева по поводу приезда Путина в Крым назвали «филькиной грамотой»

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал протест Украины из-за визита Президента России Владимира Путина в Крым филькиной грамотой, до которой нет никому дела.

Напомним, Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы «Таврида», проехав по ней на автомобиле Aurus. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ, так как визит, согласно их позиции, следовало согласовать с украинской стороной.

Нота протеста украинского МИДа – как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом филькина грамота, до которой никому нет дела, — сказал РИА Новости Шеремет. Депутат призвал киевские власти не лезть в дела чужого государства.

Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что «все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки…, будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения«.