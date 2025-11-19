В Госдуме обсуждают частичное погашение ипотеки за рождение детей

В Госдуме вновь предложили ввести частичное погашение ипотечного кредита при рождении детей. С инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента РФ Сергей Миронов, передают «Известия».

Мы давно предлагаем частично погашать ипотеку при рождении детей. При появлении первого ребёнка государство погашает 500 тыс. рублей кредита, за второго — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей. В итоге многодетная семья может в сумме получить 1,8 млн рублей, а не 450 тыс., как сейчас, — сказал парламентарий.

По мнению эксперта рынка недвижимости, автора Telegram-канала «Риелторская академия» Андрея Сердюка, инициатива «звучит громко, но шансов на её реализацию немного». Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Если честно, идея частично гасить ипотеку за рождение детей выглядит красиво только на бумаге. В реальности она требует огромного бюджета и очень чётких правил. Скорее всего, на этапе детализации всё упрётся либо в недостаток финансирования, либо в такую систему критериев, что реальных получателей окажется совсем мало, — предположил спикер.

Также он напомнил, что похожих инициатив за последние годы было много, но большинство так и не дошло до реальной поддержки.

Поэтому вероятность того, что эту меру запустят в полноценном виде, я бы оценил как невысокую. Рынок вряд ли увидит серьёзный эффект, — добавил Андрей Сердюк.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов также считает маловероятным воплощение данной инициативы в жизнь.

И основная причина, на мой взгляд, кроется даже не в том, что уже сейчас существует система поддержки многодетных семей — мы говорим о дополнительных выплатах семьям, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Надо принимать во внимание изменения в программе семейной ипотеки, который вступят в силу в следующем году, — заявил специалист.

По его словам, с учётом новых ограничений — лимита по количеству кредитов на семью, возможного введения дифференцированной ставки по количеству детей и привязки к региону регистрации — сложно говорить о потенциальных послаблениях.

При этом любая инициатива, расширяющая возможность улучшения жилищных условий населением, будет принята однозначно положительно, — резюмировал Рустам Азизов.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 7