В Госдуме поддержали намерение Крыма обратиться в ООН из-за водной блокады

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил намерение властей Крыма подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины.

В отношении Крыма можно долго дискутировать относительного того права, которое было реализовано крымчанами на референдуме о возвращении в состав России. Для самих крымчан и граждан России в абсолютном большинстве здесь нет никаких сомнений в том, что население полуострова реализовало своё право на самоопределение, — сказал депутат.

Он добавил, что в отношении прав человека дискуссии невозможны.

Когда организуются разного рода блокады, то здесь уже места для дискуссии нет вообще. В том числе и с украинской стороны. Даже самые большие сторонники киевского режима на Западе, если они не утратили хотя бы толику объективности, должны понимать, что если в отношении прав народов они ещё могут дискутировать о чём-то с российской стороной, то в отношении прав человека дискутировать возможности не существует, — уверен Новиков.

По его мнению, у западных и международных институтов нет другого выбора, кроме как требовать от Украины немедленного прекращения водной блокады Крымского полуострова.