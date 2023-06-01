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В Госдуме поддержали законопроект о преференциях для застройщиков жилья в Крыму
Фото: pikist.com

В Госдуме поддержали законопроект о преференциях для застройщиков жилья в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:14 01.06.2023

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего застройщикам в Крыму воспользоваться рядом преференций для участников крымской свободной экономической зоны (СЭЗ). На рассмотрение Думы проект планируется вынести 13 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Документ внесен правительством и направлен на поддержку инвестпроектов по строительству жилья в рамках крымской СЭЗ. Принятие закона будет способствовать достижению целей и задач госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», а также выполнению поручения Президента России Владимира Путина по привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций.

Президент ставил задачу серьезно нарастить приток частных капиталовложений на Крымский полуостров, создать более комфортные и удобные условия для бизнеса, который хочет там работать, отмечал ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом, по его словам, одним из самых эффективных инструментов привлечения инвесторов является созданная там СЭЗ. На 1 рубль льгот, предоставленных ее участникам, приходится более 3 рублей частных капиталовложений.

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Законопроект распространяет некоторые преференции крымской СЭЗ на инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Речь идет о преференциях при градостроительной деятельности и землепользовании – застройщикам станет проще выбрать и получить участки для строительства домов, пояснял премьер-министр. Особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, согласно пояснительной записке, к застройщикам предлагается не применять.

При этом в договорах могут быть прописаны и дополнительные обязательства застройщиков. Власти Крыма и Севастополя смогут обязать их передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Они же будут определять и критерии для передачи соответствующих объектов. Такие квартиры будут предоставляться в первую очередь льготникам.

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