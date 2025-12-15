Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Госдуме поддержали запуск льготной ипотеки для семей с ребёнком-инвалидом — под 1%
Новости Республики
В Госдуме поддержали запуск льготной ипотеки для семей с ребёнком-инвалидом - под 1%
фото: shisu_ka / Shutterstock.com

В Госдуме поддержали запуск льготной ипотеки для семей с ребёнком-инвалидом — под 1%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:32 15.12.2025

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко поддержал инициативу по созданию отдельной ипотечной программы под 1% годовых для семей, в которых воспитывается ребёнок-инвалид. Об этом сообщает «Газета.Ru».

У нас действует семейная ипотека, которая помогает семьям с детьми приобретать жильё под 6%. Но даже льготная ставка недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше. Это траты на лекарства и средства ухода, лечение, реабилитацию и многое другое, в том числе — обеспечение особых жилищных условий, безбарьерной среды и доступности удобств, — отметил парламентарий.

Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что запуск отдельной программы для семей с детьми с ограниченными возможностями на мой взгляд позволит нуждающимся улучшить жилищные условия.

В нынешних условиях перехода к адресной помощи данное предложение имеет все шансы быть принятым. На мой взгляд, это отличный пример поддержки семей, остро нуждающихся в этом. Уход за ребёнком с ОВЗ требует немалых и физических и материальных усилий. Зачастую такие семьи вынуждены оставаться в неподходящих для них жилищных условиях и отказываться от их улучшения, — подчеркнул специалист.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова также полностью поддерживает инициативу.

Адресная поддержка семей с детьми-инвалидами необходима, так как это максимально уязвимая категория населения. Я думаю, если такая ипотека появится, то она будет достаточно строгой с точки зрения требований к потенциальной аудитории программы, — заключила спикер.

источник: ЦИАН

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.