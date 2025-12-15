В Госдуме поддержали запуск льготной ипотеки для семей с ребёнком-инвалидом — под 1%

У нас действует семейная ипотека, которая помогает семьям с детьми приобретать жильё под 6%. Но даже льготная ставка недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше. Это траты на лекарства и средства ухода, лечение, реабилитацию и многое другое, в том числе — обеспечение особых жилищных условий, безбарьерной среды и доступности удобств, — отметил парламентарий.

Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что запуск отдельной программы для семей с детьми с ограниченными возможностями на мой взгляд позволит нуждающимся улучшить жилищные условия.

В нынешних условиях перехода к адресной помощи данное предложение имеет все шансы быть принятым. На мой взгляд, это отличный пример поддержки семей, остро нуждающихся в этом. Уход за ребёнком с ОВЗ требует немалых и физических и материальных усилий. Зачастую такие семьи вынуждены оставаться в неподходящих для них жилищных условиях и отказываться от их улучшения, — подчеркнул специалист.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова также полностью поддерживает инициативу.

Адресная поддержка семей с детьми-инвалидами необходима, так как это максимально уязвимая категория населения. Я думаю, если такая ипотека появится, то она будет достаточно строгой с точки зрения требований к потенциальной аудитории программы, — заключила спикер.

источник: ЦИАН