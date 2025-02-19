В Госдуме предлагают гасить ипотеку многодетным семьям за счёт бюджета

Также законопроект предусматривает льготы для молодых семей. Если документ будет принят, государство погасит 10% от суммы ипотечного долга при рождении или усыновлении одного ребёнка и 20% — при рождении или усыновлении второго.

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что погашение ипотеки многодетным семьям будет полезной инициативой, которая простимулирует рынок жилья, «ведь наиболее нуждаются в новых квартирах как раз семьи с большим числом детей».

Для бюджета эта мера поддержки едва ли будет слишком затратной. К многодетным в РФ относятся 2,4 млн семей, которые составляют только 10% от общего числа семей с детьми, — отмечает специалист.

Спикер подчеркнул, что многодетные семьи — весьма разнородная группа населения по уровню доходов.

Примерно 30% из них относятся к малоимущим, поэтому едва ли могут позволить себе получить ипотеку, чтобы её потом погасить в рамках госпрограммы. При этом многодетность отчасти характерна для богатых россиян, которые обычно не нуждаются в жильё и не ориентированы на госпрограммы поддержки. Соответственно реальное число потенциальных участников не столь велико, чтобы для бюджета такое субсидирование было бы затратным, — заключил Руслан Сырцов.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова обратила внимание на то, что мерой поддержки, если законопроект будет принят, смогут воспользоваться только семьи, имеющие право на льготное ипотечное кредитование.

В инициативе нет уточнения относительно свежести кредита — ипотека может быть оформлена ранее или после того, как законопроект будет принят. Я думаю, документ требует большой доработки, пока он что вызывает много вопросов, по этой причине невозможно оценить будущую нагрузку на бюджет, — поделилась она.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев считает, что инициатива не выглядит реалистичной в текущих экономических условиях.

Российское государство продолжает оставаться социальным, но всё же многие меры поддержки населения за последние годы было вынуждено свернуть. И практически невозможно представить реализацию столь дорогой инициативы, как полное субсидирование кредитов многодетным семьям. Сегодня в России их насчитывается 2,65 млн. Если даже 1 млн из них решат оформить семейную ипотеку на жильё средней стоимостью 10 млн руб., то затраты государства на погашение займов составят 48 млрд рублей, — посчитал спикер.

Эксперт подчеркнул, что это малая часть расходов, ведь власти также должны субсидировать разницу между ключевой и льготной ставками, что обходится гораздо дороже.

Таким образом, затраты бюджета на новую инициативу превысили бы 1 трлн рублей в год. Разумеется, в ближайшей перспективе представить подобное трудно, насколько бы приоритетным ни был для России демографический вопрос. К тому же, государство и так немало поддерживает многодетные семьи, так что, как правило, для них жилищные займы под 6% не слишком обременительны. Гораздо важнее создавать условия для повышения доходов в многодетных семьях, а субсидировать только те из них, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, — резюмировал Дмитрий Голев.

источник: ЦИАН