В Госдуме предлагают компенсировать стоимость жилья, утерянного из-за мошенников

Просим рассмотреть возможность проведения системного анализа судебной практики по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершённых под влиянием мошенников. И в случае выявления проблем подготовить разъяснения для судов, чтобы при расторжении сделок купли-продажи по аналогичным основаниям компенсировать покупателю стоимость квартиры за счёт мошенников либо, если они не установлены, за счёт продавца, — говорится в предложении.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что сегодня в судах рассматривается 250 тыс. дел по оспариванию прав на недвижимость, что говорит о масштабе задачи. По его словам, предложение расширить действие статьи закона о госрегистрации недвижимости позволит покупателям получать компенсацию от государства, когда квартиру отсуживает продавец, заявивший о влиянии мошенников.

Сейчас механизм компенсации требует доработки: покупатель должен полтора года пытаться взыскать деньги с мошенников, затем судиться с государством. Процесс затягивается, семьи остаются без жилья. Плюс сохраняются вопросы по размеру компенсации: кадастровая или рыночная стоимость. В крупных городах разница исчисляется миллионами рублей, — уточнил спикер.

Также он напомнил, что сейчас в Госдуме прорабатывают «период охлаждения» на 7 дней после сделки: деньги замораживаются на эскроу-счёте, у продавца есть время проанализировать ситуацию и принять окончательное решение. Также обсуждается обязательное нотариальное оформление сделок — нотариус проверит дееспособность и добровольность волеизъявления продавца.