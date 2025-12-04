В Госдуме предлагают компенсировать стоимость жилья, утерянного из-за мошенников

Просим рассмотреть возможность проведения системного анализа судебной практики по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершённых под влиянием мошенников. И в случае выявления проблем подготовить разъяснения для судов, чтобы при расторжении сделок купли-продажи по аналогичным основаниям компенсировать покупателю стоимость квартиры за счёт мошенников либо, если они не установлены, за счёт продавца, — говорится в предложении.
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что сегодня в судах рассматривается 250 тыс. дел по оспариванию прав на недвижимость, что говорит о масштабе задачи. По его словам, предложение расширить действие статьи закона о госрегистрации недвижимости позволит покупателям получать компенсацию от государства, когда квартиру отсуживает продавец, заявивший о влиянии мошенников.
Сейчас механизм компенсации требует доработки: покупатель должен полтора года пытаться взыскать деньги с мошенников, затем судиться с государством. Процесс затягивается, семьи остаются без жилья. Плюс сохраняются вопросы по размеру компенсации: кадастровая или рыночная стоимость. В крупных городах разница исчисляется миллионами рублей, — уточнил спикер.
Также он напомнил, что сейчас в Госдуме прорабатывают «период охлаждения» на 7 дней после сделки: деньги замораживаются на эскроу-счёте, у продавца есть время проанализировать ситуацию и принять окончательное решение. Также обсуждается обязательное нотариальное оформление сделок — нотариус проверит дееспособность и добровольность волеизъявления продавца.
Комплексный подход из нескольких мер даст лучший результат, чем одиночная инициатива. Главное, чтобы новые правила заработали быстро и чётко. Нужны понятные критерии добросовестности покупателя, короткие сроки рассмотрения дел, справедливый расчёт компенсаций. Государство показывает готовность защищать граждан — теперь важно выстроить механизм так, чтобы люди реально получали помощь, а не годами ходили по инстанциям. И чтобы сама возможность мошенничества с жильём сводилась к минимуму, — заключил Валерий Тумин.
Партнёр юридической консалтинговой группы «Ком-Юнити» Александр Драгнев отметил, что существующие законоположения и судебная практика, а также разъяснение Верховного Суда предусматривают возможность двусторонней реституции при признании сделки недействительной.
Это означает, что стороны приводятся в изначальное положение, существующее до совершения сделки. То есть при признании сделки недействительной покупатель получает от продавца свои деньги, а продавец, соответственно, получает квартиру, — сказал специалист.
Предложение парламентариев, по его мнению, можно расценивать как реакцию на те события, которые сейчас происходят вокруг дела Ларисы Долиной и других подобных эпизодов.
Но неясен механизм взыскания. Непонятно, почему покупатель ставится в зависимость от действий, совершённых продавцом, а именно — попадания под влияние мошеннических действий третьих лиц. Покупатель, если он никоим образом не связан с этими мошенническими действиями, не должен предполагать и нести ответственность за действия продавца, — сказал Александр Драгнев.
На его взгляд, существующее законоположение и правоприменительная практика до событий, связанных с этим делом, имеют достаточно устоявшуюся, прочную схему защиты всех заинтересованных лиц.
Применение двусторонней реституции позволяет привести стороны в изначальное положение, а покупатель не ставится в зависимое положение от действий продавца, который под влиянием обмана или каких-либо иных действий передаёт деньги мошенникам, — резюмировал юрист.
