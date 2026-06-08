В Госдуме предлагают расширить круг получателей повышенного маткапитала

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подготовили законопроект о расширении круга получателей повышенного размера маткапитала. Документ, имеющийся в распоряжении «Парламентской газеты», направлен на отзыв в Правительство РФ 8 июня.

В настоящее время материнский капитал выплачивается в двух размерах: базовом (на первого ребенка и тем, кто получил материнский капитал до 2020 года), и повышенном — на второго ребенка или третьего, если материнский капитал не был ранее получен. Законопроектом предлагается добавить норму о том, что если третий и последующие дети родятся или будут усыновлены с 1 января 2020 года, а первый и второй — до этой даты, и семья ранее не получала повышенный материнский капитал, то сумма выплаты увеличится на 150 тысяч рублей, до 616 617 рублей.

Мы считаем, что на повышенный маткапитал должны рассчитывать намного больше семей — это мощный инструмент господдержки, давно доказавший свою востребованность среди многодетных семей, — заявил Нилов.

источник: «Парламентская газета»

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