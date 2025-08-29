В Госдуме предлагают снизить ставку по семейной ипотеке многодетным до 4%

Государство должно задуматься о том, чтобы маткапитал выплачивали не только на первого и второго ребёнка, но и на всех последующих детей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её мнению, такая мера приведёт к увеличению количества многодетных семей в стране.
Также парламентарий добавила, что для стимулирования рождаемости подходы следует изменить не только к материнскому капиталу, но и к семейной ипотеке.
У нас сегодня [ставка] 6% для всех семей без исключения. Но было бы правильно, если бы за четвёртого ребёнка давали 4%, а за пятого — беспроцентную ипотеку, — сказала Светлана Бессараб.
Глава «Национального агентства развития рынка недвижимости» Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявила, что предложения депутатского корпуса в части решения жилищного вопроса в последнее время ограничены перекройкой льготной ипотеки и существенным увеличением размера маткапитала.
В действительности сколько-то серьёзно изменить ситуацию такие меры не смогут, они имеют одинаковую основу — дополнительную нагрузку на госбюджет. Отойти от идей „вертолётных“ денег пока не удаётся, но есть надежда, что более рациональные предложения появятся и реализуются профессионалами, — сказала специалист.
Генеральный директор агентства недвижимости «Итака» Василий Павлов отметил, что он как представитель сферы недвижимости всецело поддерживает меры стимулирования как рождаемости, так и строительства.
Но надо твёрдо понимать следующее: главная цель — это именно увеличение рождаемости. И совершенно очевидно, что увеличение рождаемости достигается не только средствами вроде маткапитала, — поделился эксперт.
По его мнению, материальное стимулирование должно состоять не только из материнского капитала.
Должно быть муниципальное жильё для выделения многодетным семьям, должны быть полностью бесплатные детские садики и ясли для семей, у которых более 2 детей. Очевидно также, что при принятии таких решений по стимулированию рождаемости, в первую очередь, должны приниматься во внимание исследования специалистов — по демографии, экономистов и прочих специалистов, — продолжил Василий Павлов.
Также он добавил, что самое главное — чтобы те или иные меры реально приводили именно к повышению рождаемости.
Нельзя забывать, что страна с самым большим населением на сегодня — Индия, которая занимает всего лишь 136-е место по ВВП на душу населения. То есть многочисленные примеры доказывают, что не всегда есть прямая связь между уровнем жизни и уровнем рождаемости, — заключил спикер.
