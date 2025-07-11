В Госдуме предлагают ввести нулевую ставку по ипотеке на ИЖС для молодых семей

В «человейнике» невозможно нормально жить большой многодетной семье. Это против биологии человека. В сельской местности или там, где доминирует частный сектор, рождаемость выше на 15–30%. Это практически аксиома, — заявил парламентарий.

На его взгляд, необходимо пересматривать подходы и развивать малоэтажные и коттеджные поселения с доступной ипотекой.

Это прямая поддержка многодетных семей в настоящем и будущем, — заключил Леонид Слуцкий.

Генеральный директор ГК «Армада» Дмитрий Сладков считает, что данная инициатива — важный и своевременный шаг для семей с детьми, которым зачастую доступны лишь компактные квартиры с небольшой площадью. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Кроме того, по его мнению, подобная программа может стать началом возрождения огромного количества малых населённых пунктов.

При этом важно понимать, что за красивой идеей прячутся горькие реалии. Все предыдущие шаги были направлены только на ужесточение требований по государственным программам. Сельская ипотека пережила перманентные приостановки, рост ставок и сокращение территорий, которые соответствуют её требованиям. Плюс по семейной ипотеке в ближайшее время ожидаются территориальные ограничения, — напомнил спикер.

Шансы на реализацию инициативы, по словам Дмитрия Сладкова, существуют, но системные изменения маловероятны.

Возможны символические шаги в виде пилотных программ в отдельных регионах, однако велика вероятность, что инициативу в конечном счёте либо „размоют“, либо заменят субсидиями. Для реального эффекта нужен комплекс мер: упрощение выделения земель, создание инфраструктуры в посёлках без дорог и коммуникаций, возможность использовать материнский капитал при покупке земли, — продолжил специалист.

Также он добавил, что ключевыми условиями реализации инициативы станут закрепление отдельной бюджетной статьи на 2026 год и активная позиция регионов, заинтересованных в сохранении населения.

Однако даже при успешном принятии закона сохранятся вызовы в виде возможного ужесточения кредитных условий со стороны банков и бюрократических сложностей при выделении земель. Без глубоких преобразований в данной сфере льготы рискуют остаться точечной мерой, не решающей системных проблем, — подытожил Дмитрий Сладков.

Руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов уверен, что нулевая ставка по ипотеке — отличный движок для рынка.

Безусловно, такой законопроект способствовал бы росту спроса на ИЖС, увеличил бы вариатив возможностей для людей, которые хотят построить дом, но вынуждены идти на компромиссы со своими желаниями — уменьшать площадь объекта, а часто вообще экономить на качестве, так как строительство „дома мечты“ совершенно не отвечает возможностям семейного бюджета, — сказал девелопер.

По его словам, в трендах рынка уже несколько сезонов — компактные дома, которые выбирают не только молодые семьи, но и семьи с двумя и более детьми, так как они стараются вписаться в существующий бюджет, в том числе и ипотечный.

Нулевая ставка поможет уйти от излишней оптимизации и строить дома „по размеру“ и „по карману“. Вопрос один — кому такая ипотека будет доступна. Вероятно, в законе будет ряд условий, который отсечёт широкий сегмент аудитории от возможности получения льготных условий, — заключил Вячеслав Котлов.

источник: ЦИАН