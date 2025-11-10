В Госдуме предлагают запретить покупку жилья за наличные

Сделки с недвижимостью на сумму более 1 млн рублей предлагают проводить только через банк. Такая идея сейчас прорабатывается, сообщил изданию

зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, эта мера поможет бороться с мошенническими схемами на рынке недвижимости.