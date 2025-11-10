Прямо сейчас:
В Госдуме предлагают запретить покупку жилья за наличные
иллюстрация: Casper1774 Studio / Shutterstock.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:20 10.11.2025

Сделки с недвижимостью на сумму более 1 млн рублей предлагают проводить только через банк. Такая идея сейчас прорабатывается, сообщил изданию «Газета.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, эта мера поможет бороться с мошенническими схемами на рынке недвижимости.

Если такой закон примут, то покупка жилья за наличные, по сути, будет запрещена. Такое предложение звучит уже не впервые. В начале октября об этой инициативе рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов. По его словам, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, но рынок готовиться к возможным изменениям. Юрист уверен, что безналичный расчёт поможет повысить прозрачность сделок с жильём. Это исключит возможность передачи поддельных банкнот. Кроме того, фиксация расчёта между сторонами сделки позволит в случае нарушения прав участников представить доказательства.

Аванесов считает высокой вероятность того, что закон будет принят.

источник: ЦИАН

