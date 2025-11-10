В Госдуме предлагают запретить покупку жилья за наличные

Если такой закон примут, то покупка жилья за наличные, по сути, будет запрещена. Такое предложение звучит уже не впервые. В начале октября об этой инициативе рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов. По его словам, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, но рынок готовиться к возможным изменениям. Юрист уверен, что безналичный расчёт поможет повысить прозрачность сделок с жильём. Это исключит возможность передачи поддельных банкнот. Кроме того, фиксация расчёта между сторонами сделки позволит в случае нарушения прав участников представить доказательства.
Аванесов считает высокой вероятность того, что закон будет принят.
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия