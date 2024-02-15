В Госдуме предложили снизить ставки в МФО: к чему это приведет

Ситуация со ставками

Ограничение переплаты по займам в России с июля 2019 года составляло 1% в сутки или 365% годовых. С июля 2023 года Центробанк установил новую предельную переплату — 292% в год. Получить деньги на карту онлайн прямо сейчас можно под 0,8% в день.

Максимальная переплата по кредитам сроком до года (полная стоимость кредита), с учетом штрафов, пеней и прочих платежей, сегодня составляет не более 130% от суммы первоначального долга.

Меры направлены на повышение доступности финансовых услуг. Они также позволяют сдерживать кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ отметил, что нужно продолжить ужесточение ставок уже в 2024 году. Законопроект может появиться в весеннюю сессию.

Ранее в «Парламентской газете» писали, что 4 декабря 2023 года первый зампред Комитета ГД по финансовому рынку предложил рассмотреть возможность снижения ставок.

Парламентарии сходятся во мнении, что 292% годовых — это много. При этом в Госдуме считают полный отказ от МФО рискованным шагом. Даже если бизнес уйдет в тень, спрос на займы «До зарплаты» не станет меньше.

Что думают граждане о деятельности МФО

По данным аналитиков SuperJob, 70% респондентов считают, что деятельность МФК и МКК нужно запретить. Чаще всех в пользу запрета высказывались граждане доходами от 50 000 до 100 000 рублей (77%).

Против ликвидации МФО выступили лишь 6%. Но россияне, которым приходилось хотя бы раз обращаться за микрозаймом, реже поддерживают идею закрытия МФО чем те, кто ни разу не брал экспресс-займы. Они убеждены: доступ к заемным средствам должен быть у всех граждан, независимо от дохода.

Опрошенные сторонники круглосуточных микрокредитов подчеркнули, что нужно провести ликбез с потенциальными заемщиками. А еще отметили, что микрозаймы часто являются единственным решением сложной финансовой ситуации. Они помогают, когда деньги нужны срочно, а банки отказывают в моментальной выдаче кредитов.

В ноябре 2023 году года astv.ru сообщал, что задолженность соотечественников перед МФО достигла рекордной отметки в 350 млрд рублей.

Как изменения повлияют на рынок и клиентов

После снижения ставки займы станут доступнее. Но не стоит забывать о рисках: компаниям придется компенсировать недополученную выручку путем реализации дополнительных платных услуг.

Часть участников микрофинансового рынка с неэффективными бизнес-моделями уйдут с рынка. Более конкурентоспособные игроки, выдающие займы на банковскую карту через интернет, продолжат объединяться, что может привести к образованию олигополий. Существует риск появления еще большего количества нелегальных кредиторов.

Участникам микрофинансового рынка придется тщательнее следить за качеством кредитных портфелей, изменить подходы к скорингу клиентов и пересмотреть риск-политики. В результате МФО начнут более скрупулезно оценивать потенциальных клиентов, устанавливать более жесткие условия выдачи займов. Ведь ставки не будут покрывать риск невозврата долга.

Сегмент краткосрочных займов (PDL, до зарплаты) станет нерентабельным. Кредиторы будут продвигать среднесрочные займы (Installment, IL), предлагать клиентам страховки и допуслуги.

Многие эксперты считают, что государству следует сконцентрировать усилия на разработке дополнительных меры поддержки социально уязвимых слоев населения, чтобы гражданам не пришлось часто обращаться к кредиторам. А именно — предоставлять целевые субсидии, стимулировать занятость и повышать финграмотность населения. Целесообразность же дальнейшего снижения ставок в МФО остается под вопросом.