В Госдуме предрекли большой успех курортному сезону в Крыму

В Крыму сезон уже начался. Я так прогнозирую, и мы с коллегами уже смотрели, этот сезон будет лучше. Глубина бронирования — до августа. По сравнению с прошлым годом, уровень выше на 10%, от 45% уже забронировано. В Севастополе зарезервировано до 60%, — рассказала она в рамках форума индустрии гостеприимства «ТуризмЭкспоКрым» в Ялте.

Сейчас главная задача – к лету подготовить инфраструктуру, подчеркнула Лобач. Привести в порядок ресторанные и гостиничные комплексы, пляжи, парков и объектов благоустройства.

То, что делается правительством Крыма и Севастополя – очень большая и сложная работа. Вспоминаем события 10 лет назад, от строительства Крымского моста до трассы «Таврида». И сейчас можно смело говорить о развитии автотуризма в Крыму. Я бы сказала, лучше АЗС, чем в Крыму, нет на всей территории России. Здесь мы можем служить примером для многих субъектов, — подчеркивает депутат.

Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявил, что спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии.

источник: РИА Новости Крым