В Госдуме придумали, как заставить всех носить маски – раздавать средства защиты бесплатно

Как добиться, чтобы люди не игнорировали средства защиты от коронавируса, рассказал в интервью Радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, не используют маски, перчатки и антисептики в общественных местах. Конечно, эти средства индивидуальной защиты не дают стопроцентную гарантию безопасности, но значительно уменьшают вероятность заражения.

Одной из причин того, что люди игнорируют санитарные требования, является финансовая сторона вопроса, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Люди не хотят тратить деньги на маски, перчатки и антисептики, и им нужно помочь, уверен депутат.

Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит. Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты, – сказал Ярослав Нилов в интервью Радио Sputnik.

Особую опасность коронавирус представляет для людей пожилых, пенсионеров. И именно в этой группе очень многие пренебрегают рекомендациями врачей, но есть способ воздействия и на них.

Надо усиливать социальную рекламу. Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей. Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают, – объяснил парламентарий.