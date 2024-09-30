В Госдуме рассказали, каким будет материнский капитал в 2025 году

Напомним, с 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первого ребёнка составляет 631 тыс. рублей, субсидия на второго ребёнка — 833 тыс. рублей. В 2025 году на выплату материнского капитала выделено 694,2 млрд рублей, рассказала Стенякина.

Напомним, программа маткапитала действует с 2007 года. Средства субсидии можно направить на улучшение жилищных условий, реабилитацию детей с инвалидностью, накопительную часть пенсии матери, образование детей.

источник: ЦИАН