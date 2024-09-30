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В Госдуме рассказали, каким будет материнский капитал в 2025 году
источник фото: ЦИАН

В Госдуме рассказали, каким будет материнский капитал в 2025 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:24 30.09.2024

В 2025 году размер материнского капитала на первенца могут увеличить до 646 тысяч рублей, рассказала РИА Недвижимость член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. Сумма субсидии на второго ребёнка вырастет до 854 тыс. рублей.

Напомним, с 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первого ребёнка составляет 631 тыс. рублей, субсидия на второго ребёнка — 833 тыс. рублей. В 2025 году на выплату материнского капитала выделено 694,2 млрд рублей, рассказала Стенякина.

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Напомним, программа маткапитала действует с 2007 года. Средства субсидии можно направить на улучшение жилищных условий, реабилитацию детей с инвалидностью, накопительную часть пенсии матери, образование детей.

источник: ЦИАН

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