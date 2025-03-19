В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников квартир

Новые правила, которые касаются приватизированного жилья, начнут действовать 1 сентября. Владельцы квартир должны будут вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о лицах, которые имеют бессрочное право проживания в квартире.

Поправки были внесены в законодательство после того, как Конституционный суд выявил правовую неопределённость, касающуюся статуса бывших членов семьи собственника. Из-за неё в некоторых случаях было сложно защитить интересы добросовестных покупателей недвижимости. В закон «О государственной регистрации недвижимости» внесли изменения, обязывающие собственников указывать в ЕГРН сведения о таких жильцах.

Депутат объяснил, какие именно данные нужно внести в реестр. Это информация о лицах, за которыми сохраняется право пользования жильём в результате приватизации или на основании других документов, в том числе по ордеру или судебному решению. Это снизит количество судебных споров и поможет избежать аннулирования регистраций права собственности.

Сделки с объектами, в отношении которых есть такая пометка в ЕГРН, требуют согласия всех лиц, у которых есть право бессрочного проживания. Это согласие должно быть удостоверено нотариально. Гаврилов подчеркнул, что это право особенно важно для ипотечных сделок, так как банки должны учитывать все правовые риски. Любой потенциальный покупатель квартиры сможет заранее увидеть, кто имеет право бессрочного проживания. При этом продажа такой квартиры будет возможна только при нотариально удостоверенном согласии всех законных жильцов.

источник: ЦИАН