В Госдуме решили: конфискованные товары без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели

Теперь товары, которые были изъяты по решению суда из-за отсутствия маркировки, могут быть переданы федеральным органам исполнительной власти и организациям, список которых определит Правительство, чтобы впоследствии отдать их нуждающимся в качестве гуманитарной помощи, — отметили в ГД.

Закон устанавливает четкие ограничения: передача не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкогольную и табачную продукцию, а также пищевые товары и иную продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.

Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.

источник: РИА Новости Крым