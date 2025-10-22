Прямо сейчас:
В Госдуме решили: конфискованные товары без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели
В Госдуме решили: конфискованные товары без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:30 22.10.2025

Конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся, сообщает пресс-служба Госдумы.

Теперь товары, которые были изъяты по решению суда из-за отсутствия маркировки, могут быть переданы федеральным органам исполнительной власти и организациям, список которых определит Правительство, чтобы впоследствии отдать их нуждающимся в качестве гуманитарной помощи, — отметили в ГД.

Закон устанавливает четкие ограничения: передача не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкогольную и табачную продукцию, а также пищевые товары и иную продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.

Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин рассказал, что в Крыму с начала 2025 года было изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.

источник: РИА Новости Крым

