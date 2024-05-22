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В Госдуме РФ беспилотники НАТО, летающие над Черным морем, называют законной целью
фото: pikist.com

В Госдуме РФ беспилотники НАТО, летающие над Черным морем, называют законной целью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 22.05.2024

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО в акватории Черного моря нужно расценивать как целенаправленную провокацию, представляющую угрозу россиянам и инфраструктуре, что делает их законной целью, заявил ТАСС член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Республики Крым Михаил Шеремет. 

Беспилотные летательные аппараты (НАТО) в акватории Черного моря нужно расценивать как целенаправленную провокацию, представляющую собой растущую многогранную угрозу гражданской и военной инфраструктуре, объектам и мирным людям. 

По его словам, эти беспилотники являются, с военной точки зрения, «законной целью для их уничтожения и нейтрализации Вооруженными силами РФ, чтобы обезопасить российских граждан».

Министерство обороны РФ регулярно сообщает об уничтожении над Крымским полуостровом, Краснодарским краем беспилотников ВСУ и ракет иностранного производства, наводку которых в воздушном пространстве над Черным морем осуществляют разведывательные дроны стран НАТО.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 17 мая 2024 года средства ПВО за ночь перехватили над российскими регионами более 100 украинских беспилотников, подавляющее большинство из них — над Краснодарским краем и Крымом. В результате атаки произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, также обломки повредили подстанцию в Севастополе.

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источник: ТАСС

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