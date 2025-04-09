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В Госдуме РФ: ипотека исчерпала себя
фото: Shutterstock / Fotodom

В Госдуме РФ: ипотека исчерпала себя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:02 09.04.2025

Ипотека больше не эффективна в качестве способа улучшения жилищных условий. Этот инструмент исчерпал себя, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в ходе Всероссийского жилищного конгресса.

По её мнению, новым механизмом, который поможет обеспечить граждан жилплощадью, может стать строительство кооперативных домов и развитие наёмного жилья.

По словам Разворотневой, покупка квартир с помощью ипотечных кредитов исчерпала себя как единственный способ улучшения жилищных условий ещё до повышения ключевой ставки Центробанком. Люди, которые имели возможность купить квартиру в ипотеку, уже сделали это.

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Строительство кооперативных домов и развитие арендного жилья может стать новым способом улучшения жилищных условий, считает депутат. Сейчас этот механизм реально реализуется только на Дальнем Востоке силами института жилищного развития «Дом.РФ». При этом есть большой спрос на наёмное жильё со стороны предприятий и муниципалитетов.

источник: ЦИАН

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