В Госдуме РФ налоговый вычет за жилье предлагают увеличить

Сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья предлагают увеличить с 2 до 3 млн рублей. О внесении такого законопроекта сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.

Как уточняет РИА Новости , речь идет об имущественном налоговом вычете, который предусмотрен в связи с указанными расходами. Также предлагается поднять вычет по уплате процентов по кредиту — с 3 до 4 млн рублей. Такой вычет дается на сумму фактически произведенных налогоплательщиком расходов на указанную цель.

Пока что получать налоговые вычеты за жилье можно раз в жизни. Зайцев предлагает возвращать средства за каждый приобретенный объект недвижимости. При этом ограничение вычета опять же составит 3 млн рублей. Та же норма предлагается и в отношении расходов по кредиту в размере не более 4 млн рублей за каждый объект имущества.

Источник: Российская газета