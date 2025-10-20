Прямо сейчас:
В Госдуме считают, что для учителей и врачей нужно запустить льготную ипотеку
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:35 20.10.2025

В России необходимо создать аналог запущенной в Казахстане льготной ипотечной программы под 1% для учителей и врачей, переезжающих в сёла. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко, передаёт «Газета.RU».

На его взгляд, такая ипотека по профессиям с территориальной привязкой может сработать «как некий пуш для привлечения кадров». В качестве удачных примеров он привёл запущенные ранее программы «Земский врач» и «Земский фельдшер».

В Новосибирской области по данным программам на работу в сельские и малые города региона было принято 1 056 врачей и 168 фельдшеров. Это большой результат. Так почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильём? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город, — сказал Александр Аксёненко.

Глава Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявила, что сама идея адресной помощи специалистам хорошая.

Все понимают, что рядовому врачу улучшить жилищные условия в существующих реалиях сложно. Но примечательно, что авторы идеи обращаются к опыту Казахстана. Если мы посмотрим на жилищную систему страны-соседа, то увидим, что ключевым инструментом получения жилья там является не классическая ипотека, а жилстройсбережения. Каждый третий работающий житель имеет такой вклад, — отметила специалист.

По её словам, внимание экспертов сейчас как раз приковано к Казахстану, где планируются изменения в популярной госпрограмме.

До настоящего времени займы по жилстройсбережениям выдавал только государственный банк. Ежедневно там открывается около 2 500 новых депозитов и выдаётся порядка 190 займов, что напрямую отражается на темпах обеспечения граждан жильём. Сейчас активно обсуждается тема входа в систему коммерческих банков. И то, что мы обращаемся к опыту Казахстана, весьма своевременно. Стоит шире изучить жилищно-кредитную систему дружественной страны, — добавила Камила Фазлыева.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков подчеркнул, что представители власти часто говорят о необходимости адресности в реализации льготных программ по ипотеке.

Но при этом в большинстве случаев, даже в рамках оставшихся программ, эта адресность отсутствует. Программы получаются очень широкими, а помощь оказывается не только тем, кто нуждается в поддержке. Возможно, в инициативе есть здравая логика. Проблема только одна: большинство депутатских инициатив „за всё хорошее“ живёт лишь до обсуждения следующей такой инициативы, — подытожил эксперт.

