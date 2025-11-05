В Госдуме уже знают, когда поставят на учет домашних питомцев россиян

Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года, соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть до конца текущего года. Уже сейчас для регистрации созданы все условия: запущены электронные реестры, подготовлено оборудование. Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной. «Парламентская газета» узнала подробности.

О количестве хвостатых

Около 50 миллионов кошек и 25 миллионов собак содержат в своих домах и квартирах россияне. Такие цифры в 2024 году приводила некоммерческая организация «Центр изучения питания и благополучия животных», ссылаясь на данные проведенной своими силами всероссийской переписи. В 2025-м центр сообщил, что хозяев не имеют 3,6 миллиона собак и кошек и эта цифра снижается.

Официальной статистики домашних питомцев в России нет: наши сограждане могут заводить хвостатых и пернатых в любом количестве, никому об этом не сообщая. Разве что есть официально утвержденный перечень зверей, которых нельзя держать в городских квартирах, — в нем некоторые хищники, рептилии, паукообразные и другие экзоты.

Взять домохозяйства под контроль пытались давно. В законе от 2018 года об ответственном обращении с животными хотели было зафиксировать обязательную регистрацию, но оставили это дело на откуп региональным властям. К настоящему времени местные законы об учете приняли в 20 субъектах.

На очередной виток ситуация зашла в 2021 году, когда президент Владимир Путин выдал Правительству поручение ввести учет проживающих в домах и квартирах питомцев. Подойти к снаряду пробовали и кабмин, и парламентарии. Депутат Госдумы Владимир Бурматов трижды вносил соответствующие законопроекты.

И трижды получал отрицательное заключение Правительства, — сказал он «Парламентской газете». — Без положительного отзыва принять закон не получится.

Искать пропавших Мурзиков и Рексов будет искусственный интеллект

В 2025 году за дело взялась сформированная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения животных. Больше тридцати ее членов, представляющих большинство парламентских фракций, 29 сентября внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных.

Маркировать питомцев предложили ошейниками, бирками или микрочипами — на выбор хозяина. Постановка на учет будет бесплатной через Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии — ФГИС «ВетИС». Для постановки на учет или снятия с него потребуются паспорт владельца и данные о животном — его происхождении, состоянии здоровья, вакцинациях.

Перечень подлежащих маркировке животных и требования к реестру установит кабмин, говорится в законопроекте, но уже сейчас депутаты настаивают, что их инициатива касается только собак и кошек. Внести в их реестр можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, где будет доступ к государственной базе данных. При этом специально посещать ветеринара необязательно, можно дождаться ближайшей вакцинации, объяснил Владимир Бурматов.

Удобнее и правильнее всего зарегистрировать питомца при первой прививке, то есть в возрасте около двух месяцев, — отметил он.

Во ФГИС «ВетИС» есть специальный компонент «Хорриот», где будут регистрировать домашних собак и кошек. Десять из двадцати регионов, имеющие собственные законы о маркировке, это уже делают и опыт успешный, отметил Бурматов.

В России может появиться фотобанк Мурзиков и Шариков

Законопроект о маркировке домашних животных включили в примерную программу работы Госдумы на декабрь 2025 года, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, времени рассмотреть его в трех чтениях с тем, чтобы закон вступил в силу 1 сентября 2026 года, как это предполагается, будет достаточно, обратил внимание депутат Бурматов.

Главное — дождаться заключения Правительства. И мы с коллегами надеемся, что оно будет положительным, — сказал он.

Инициативу депутатов поддержали в большинстве регионов, сообщила на одном из заседаний думской рабочей группы ее руководитель, глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В Российской кинологической федерации (РКФ) «Парламентской газете» подтвердили, что не раз заявляли о готовности к всесторонней поддержке при введении обязательной системы учета на территории России.

Маркирование — это шаг навстречу к цивилизованному и ответственному владению, — сказал президент РКФ Владимир Голубев. — Мы не сможем успешно решать частные проблемы, в том числе связанные с собаками без владельцев, пока не будет решен главный вопрос — идентификация каждой собаки с возможностью понять, кто конкретно стоит за этим животным.

Снимать с учета животных будут по заявлению их владельца в связи со сменой хозяина или смертью питомца. Кстати, с 1 марта 2025 года в России действуют новые правила утилизации биологических отходов, к которым в том числе относят тела кошек и собак. Закопать животное абы где нельзя — за это можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Есть три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, либо захоронение на специализированных кладбищах. Во всех случаях ответственная организация передаст данные в реестр домашних животных.

