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Новости Республики
В Госдуме рассказали, когда в Крыму закончатся проблемы с топливом
Фото: Дмитрий КУТЕПОВ, источник - Комсомольская правда Крым

В Госдуме вроде как знают, когда в Крыму закончатся проблемы с топливом

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:31 01.07.2026

Проблемы со свободной продажей топлива в Крыму продлятся еще две недели. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы Леонид Бабашов. По его словам, крымское руководство каждый день находится на прямой связи с президентом России Владимиром Путиным.

Бензин – проблемы со свободной продажей будут еще две недели, – написал Бабашов.

Парламентарий заверил, что пути решения этой проблемы найдены. Депутат также добавил, что в Крыму обеспечат справедливое распределение энергии среди жителей.

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источник: Комсомольская правда Крым

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