В Госдуме выступил Путин, а депутаты рассмотрели поправки в Конституцию РФ во втором чтении

Обсудить предложенные поправки к Основному закону страны в Государственную Думу сегодня приезжал Президент Владимир Путин. На пленарном заседании в среду, 11 марта, запланировано рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию РФ в третьем чтении, затем он будет направлен в Совет Федерации.

Так, депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что к законопроекту поступила 391 поправка. Всего же в рабочую группу по изменения в Конституцию было предложено более тысячи различных инициатив. Также сегодня в ходе пленарного заседания были предложены две значимые поправки. С первой выступил Александр Карелин — он предложил провести досрочные парламентские выборы на фоне изменений в Конституцию. Со второй вышла Валентина Терешкова. Она предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков.

Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе, за передачу части полномочий Президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок, а значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно… Ещё раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной Думы. Народ – единственный источник власти – скажет своё слово. Всё, вопрос закрыт, — отметил в своем выступлении перед парламентариями Владимир Путин.

О снятии ограничений по срокам для Главы государства Президент сказал:

В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный Суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции. Давайте не будем забывать: мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в неё значимые, но всё-таки отдельные поправки. При этом ещё раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил, а, напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Поэтому повторю: в случае принятия Федеральным Собранием закона о поправках к Конституции в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный Суд Российской Федерации.

Полный текст выступления Главы государства — ЗДЕСЬ .

После встречи с Президентом парламентарии поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что изменения в Конституцию, с одной стороны, дают возможность стране более активно развиваться и преодолевать вызовы, с другой – обеспечивают стабильность, которую гарантирует институт президентской власти.

Сочетание этих двух ключевых вопросов – вопросов развития и стабильности должны многие проблемы решить, — сказал Вячеслав Володин. — Мы надеемся, что граждане поддержат предложения, которые сегодня мы так бурно обсуждали. Причем уходили на перерыв полуторачасовой, вели диалог с руководителями фракций, обсуждали поправки с депутатами. В итоге мы вышли на те решения, которые, надеюсь и еще раз подчеркну, многие проблемы снимут с повестки дня. Но и самое главное — мы вышли на новые стандарты гарантий прав наших граждан, социальных прав в первую очередь.

Фото: kremlin.ru