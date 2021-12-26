В Госдуме заявили о возможности нападения Украины на Крым

Нагнетают и паникуют, или же есть основания (подтвержденные военными) для опасений? Пока не совсем ясно, как трактовать заявление депутата Госдумы («Справедливая Россия — За правду») Михаила Делягина. Он заявил о возможности вторжения Украины на территорию России, в том числе в Крым, причем уже в феврале 2022 года.

Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них (на Украине) все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта, — сказал он в своем YouTube-канале .

Депутат Госдумы добавил, что к агрессивным действиям украинское руководство подталкивает и плохая внутренняя обстановка, «ситуация абсолютной беспросветности».

В зону риска мы войдем, я боюсь, где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до середины марта, может быть, до конца марта, — отметил Делягин.

По его мнению, следует ожидать нападения на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

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