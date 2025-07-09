В Госдуму внесли законопроект о компенсации аренды для семей с детьми

Законопроект о компенсации молодым семьям с детьми расходов на аренду жилья внесли в Госдуму. Документ подготовила группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду», сообщает РБК.

Меру поддержки предлагается ввести для супругов младше 36 лет, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Если инициатива будет принята, семьям с одним ребёнком каждый месяц будут компенсировать 50% от арендной платы, с двумя детьми — 70%, а с тремя и более — 100%.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин считает, что законопроект о компенсации аренды жилья для молодых семей с детьми — это важный и своевременный шаг в рамках государственной политики по поддержке демографии и улучшению жилищных условий.

Государство демонстрирует готовность помогать тем, кто особенно нуждается в опоре на старте семейной жизни. Это заслуживает положительной оценки. Аренда жилья — это удобный и гибкий инструмент, особенно на этапе формирования семьи или переезда в новый регион. Тем не менее при всех преимуществах аренды в долгосрочной перспективе приоритет должен отдаваться приобретению собственного жилья, — подчеркнул специалист в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.

Также он добавил, что постоянная аренда — это только временное решение, которое не даёт базовой стабильности.

Компенсация расходов со стороны государства может сыграть роль финансового буфера, позволяющего быстрее накопить на первоначальный взнос по ипотеке или сформировать подушку безопасности. Но существует и другой важный аспект. При отсутствии механизмов регулирования со стороны арендодателей может возникнуть соблазн поднять ставки аренды, зная, что государство компенсирует часть платежа, — продолжил Валерий Тумин.

По его словам, при правильной структуре закона, с чёткой привязкой выплат к официально зарегистрированным договорам аренды, подобные риски минимизируются.

Поддержка должна быть адресной и сопровождаться контролем, — подытожил эксперт.

По мнению владельца агентства недвижимости «Надо брать» Виктории Соболёвой, важным в данной инициативе является тот факт, что компенсация будет предоставляться семьям, которые признаны нуждающимися.

В конечном счёте определяющими станут дополнительные условия и требования, по которым будет определяться подобный статус. Это может касаться уровня дохода, наличие иных объектов недвижимости, количества автомобилей, остатка не депозитах и прочее. Ещё один момент, который нужно учитывать — далеко не все объекты будут подходить под эту программу, будет чёткая норма и предел по количеству квадратных метров арендуемой квартиры, классу ЖК. Возможно, это даже будет соцжилье, — пояснила спикер.

На её взгляд, при таком адресном подходе каких-то резких изменений, роста цен на аренду ждать не стоит, и гораздо большее влияние на рынок окажет начало делового сезона, приезд студентов в крупные города.

Думаю, что этот законопроект — попытка частично компенсировать отказ от идеи расширения льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Была такая новость и многие её очень ждали, так как сейчас программа действует для семей с детьми до 7 лет. Её ждали и семьи с детьми, и застройщики, так как с текущими условиями кредитования покупка жилья становится непосильной задачей, — резюмировала Виктория Соболева.

источник: ЦИАН