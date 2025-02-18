В Госдуму внесли Законопроект о праве жильцов на самооборону

Авторы законопроекта считают, что в таких случаях люди должны иметь возможность защищать себя и домочадцев, не рискуя быть осуждёнными. Согласно документу, при незаконном вторжении в жилище люди смогут использовать любые методы самообороны.

Предложено внести в ст. 37 Уголовного кодекса поправки, согласно которым действия, направленные на защиту от посягательств при незаконном проникновении в жилище, не могут рассматриваться как превышение самообороны. По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, люди не должны выяснять, кто и с какой целью проник в их дом и разбираться в намерениях преступника и в том, насколько злоумышленник опасен для домочадцев.

Кабмин не поддержал поправки. В правительстве заявили, что такая трактовка пределов самобороны чрезмерно расширяет границы права на необходимую оборону и не позволяет оценить соразмерность действий обороняющегося. Действия обороняющегося и сейчас не являются превышением пределов необходимой обороны, если оценить степень опасности нападения невозможно из-за неожиданности, подчеркнули в кабмине.

Напомним, в мае 2022 года Верховный суд постановил, что незаконное проникновение в дом представляет угрозу жизни человека, даже если оно не сопровождается явным насилием. При незаконном проникновении в дом люди могут применить меры самообороны.

источник: ЦИАН