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В Госдуму внесли Законопроект о праве жильцов на самооборону
источник фото: ЦИАН

В Госдуму внесли Законопроект о праве жильцов на самооборону

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:43 18.02.2025

В законодательстве предложили закрепить право граждан защищаться от злоумышленников, которые незаконно проникли в их дом. В Госдуму внесли такой законопроект. Депутаты от партии ЛДПР предложили урегулировать в законодательстве методы самообороны для жителей квартир и домов.

Авторы законопроекта считают, что в таких случаях люди должны иметь возможность защищать себя и домочадцев, не рискуя быть осуждёнными. Согласно документу, при незаконном вторжении в жилище люди смогут использовать любые методы самообороны.

Предложено внести в ст. 37 Уголовного кодекса поправки, согласно которым действия, направленные на защиту от посягательств при незаконном проникновении в жилище, не могут рассматриваться как превышение самообороны. По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, люди не должны выяснять, кто и с какой целью проник в их дом и разбираться в намерениях преступника и в том, насколько злоумышленник опасен для домочадцев.

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Кабмин не поддержал поправки. В правительстве заявили, что такая трактовка пределов самобороны чрезмерно расширяет границы права на необходимую оборону и не позволяет оценить соразмерность действий обороняющегося. Действия обороняющегося и сейчас не являются превышением пределов необходимой обороны, если оценить степень опасности нападения невозможно из-за неожиданности, подчеркнули в кабмине.

Напомним, в мае 2022 года Верховный суд постановил, что незаконное проникновение в дом представляет угрозу жизни человека, даже если оно не сопровождается явным насилием. При незаконном проникновении в дом люди могут применить меры самообороны.

источник: ЦИАН 

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