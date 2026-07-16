В Госдуму внесли законопроект о тринадцатой пенсии. О чём речь?

Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект 15 июля внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты.

Предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, — говорится в пояснительной записке.

По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан.

источник: «Парламентская газета»

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