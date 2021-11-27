В Госсовете Крыма пообещали подать к Украине в начале 2022 года

Первый иск Крыма к Украине, касающийся ущерба от инициированных Киевом блокад полуострова, будет подан в Арбитражный суд в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Сегодня и юристы, и все, кто связан с этой проблемой, очень активно работают. Но тут видите, то коронавирус, то удаленка, объективные причины задержки есть. Стараемся как можно быстрее. Я думаю, что в этом году мы уже не успеем до конца года, думаю, что где-то в первом квартале 2022 года мы выйдем в суд, — сказал Ефим Фикс.

Он уточнил, что юристы должны подкрепить сумму ущерба документами, которые не вызовут сомнений у суда. Предполагается подать иск по водной блокаде, затем по энергетической. Также планируются отдельные претензии к Украине по продовольственной, транспортной и банковской блокадам.