В Госсовете РК началась подготовка иска по ущербу от энергетической блокады Крыма

Организационное заседание рабочей группы Госсовета РК по вопросу формирования материалов искового заявления о возмещении вреда, причинённого в связи с организацией властями Украины энергетической блокады Крыма, прошло под председательством первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса с участием представителей профильных министерств и ведомств Республики.

Открывая заседание Ефим Фикс обозначил необходимость определить первые шаги по сбору документов для установления суммы ущерба от энергетической блокады, которая заставила полностью переформатировать систему подачи электроэнергии в республику, вследствие чего были понесены огромные материальные и финансовые затраты.

Все помнят, когда врачи проводили операции без света, не ходили троллейбусы, в домах крымчан была отключена электроэнергия… Теперь мы все вместе должны восстановить справедливость и наказать всех негодяев, причастных к энергетической блокаде, — сказал первый зампред крымского парламента.

Об организации и проведении работ, предшествующих инициированию судебного производства по взысканию убытков (реального ущерба, упущенной выгоды) в пользу бюджета РК юрисконсульт Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Ирина Агашева, определив круг фактических обстоятельств и оценку юридических фактов, которые были положены в основу блокады. Кроме того, она подчеркнула необходимость проведения анализа, конкретизации размера ущерба, подтверждение суммы имущественного вреда, причиненного республике, а также выполнение экономически обоснованного и документально подтвержденного расчета реального ущерба, причинённого вследствие энергетической блокады по направлениям деятельности профильных министерств, ведомств, организаций.

Напомним, в ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередач в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества.

Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС. Все социальные объекты перевели на резервные источники питания, школы и детские сады ушли на вынужденные каникулы. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода.

В декабре 2015 года заработали первая и вторая нитки энергомоста «Крым-Кубань», связавшие крымскую энергосистему с ОЭС Юга — единой энергетической системой России, а к маю 2016 года были запущены ещё 2 нитки энергомоста. Таким образом энергосистема Крыма была физически подключена к ЕЭС России.

18 мая режим чрезвычайной ситуации был отменен.

В то же время было принято решение строить на полуострове ТЭС, чтобы сделать энергосистему Крыма максимально независимой. Строили их круглосуточно и в рекордные сроки — два года. В 2019 году на полуострове заработали две первые ТЭС — Балаклавская в Севастополе и Таврическая в Симферополе. Они стали ключевыми элементами новой энергосистемы Крыма. В результате к 2020 году полуостров на 82% сам обеспечивал себя энергией, а недостающие мощности поступали с Ростовской АЭС по трем ниткам энергомоста «Крым-Кубань».

В октябре 2022 года Крым даже начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области.

На полуострове расположено шесть солнечных электростанций и шесть ветряных. Вместе они обеспечивают до 5% всей электрогенерации для Крыма — больше, чем в любом другом регионе России.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.