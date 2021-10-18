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В Государственном академическом музыкальном театре РК представили мюзикл «Приключения принца Флоризеля»

В Государственном академическом музыкальном театре РК представили мюзикл «Приключения принца Флоризеля»

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 20:01 18.10.2021

Мюзикл «Приключения принца Флоризеля», премьера которого состоялась в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, написали известный композитор Юлиана Донская и поэт-песенник, драматург Евгений Муравьёв. Крымские театралы хорошо знакомы с их творчеством — в музыкальном театре с большим успехом идут спектакли «Леонардо», «Искусство жениться», «Иван да Марья», «Бал для Золушки».

В этот раз авторы обратились к наследию Роберта Луиса Стивенсона, по мотивам повестей которого и создана пьеса. На премьеру специально из Москвы прилетела композитор Юлиана Донская. Деятель искусств высоко оценила работу всего коллектива и пожелала спектаклю любви зрителей, а постановочной группе и артистам — вдохновения и успешных проектов, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Следующий показ мюзикла-детектива «Приключения принца Флоризеля» состоится 27 октября.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Государственном академическом музыкальном театре РК представили мюзикл «Приключения принца Флоризеля»

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