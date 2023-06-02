 В Государственном совете Республики Крым ликвидировали пожар. Условный пожар

Учения МЧС в центре Симферополя.

Сегодня в здании Государственного совета Республики Крым прошли пожарно-тактические учения. Их основная цель – отработка действий подразделений пожарной охраны при тушении возгорания, проведение аварийно-спасательных работ, а также проверка функционирования систем противопожарной защиты и действий персонала объекта при обнаружении возгорания.

В ликвидации условного пожара были задействованы 67 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 57 человека личного состава и 17 единиц спецтехники.

Согласно тактическому замыслу, условное возгорание произошло на первом этаже. Пожару был присвоен самый высокий ранг сложности, предусмотренный для подобных объектов. Сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда в считанные минуты провели боевое развёртывание и установку пожарных автомобилей на гидранты для бесперебойной подачи воды. На месте был развернут штаб пожаротушения. Звено газодымозащитной службы провело разведку условно «задымленных помещений», в результате которой были спасены два человека. Их оперативно вывели из здания и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали подробности в ГУ МЧС России по РК.

Подчеркивается, что личный состав Симферопольского гарнизона ГУ МЧС показал слаженную работу и чёткое взаимодействие с администрацией объекта. Цели и задачи учений выполнены в полном объеме.

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