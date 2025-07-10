В государственной ветеринарной клинике Севастополя открыли груминг-салон

Особенностью нового направления является возможность совмещать груминг с посещением ветеринарного врача. Так владелец может за один визит получить комплексную помощь: пройти профилактический осмотр, сделать прививку и записаться на уход для питомца.

С открытием груминг-салона «Лапки и хвостики» государственная ветеринарная клиника Севастополя сделала еще один шаг вперед, объединив медицинскую помощь и косметический уход в одном месте, обеспечивая высокий уровень сервиса и доступность услуг для горожан, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

Груминг — это не только стрижка и мытье, но и важная составляющая здоровья животного. Регулярный уход за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами помогает предотвратить развитие многих заболеваний, а также позволяет раньше заметить возможные проблемы со здоровьем. Помимо эстетики, груминг решает множество практических задач: предотвращает развитие кожных болезней, позволяет своевременно выявить раны, опухоли, паразитов, облегчает уход за длинношерстными породами, уменьшает риск травм.

Наши грумеры тесно взаимодействуют с ветеринарными врачами. Каждому животному уделяется индивидуальный подход. Мы предлагаем услуги по ценам ниже рыночных, чтобы они были доступны всем жителям Севастополя, — подчеркнула начальник ГБУ «Севветцентр» Юлия Клочкова.

Услуга оказывается в отдельном помещении: здоровые питомцы, пришедшие на косметические процедуры, не контактируют с больными животными. Это важнейшая мера профилактики инфекционных заболеваний, особенно в условиях ветеринарного стационара.

Напомним, новый ветеринарный комплекс, открытый в январе 2025 года при поддержке правительства, оснащен передовым оборудованием, позволяющим проводить комплексную диагностику животных: кардиологию, рентген, лабораторные исследования крови. Здесь также проводят сложные хирургические операции. Также клиника располагает детекторами овуляции — незаменимым инструментом для заводчиков собак.

За полгода своей работы учреждение уже приняло более 2500 пациентов, из которых около 600 были спасены от серьезных заболеваний, проведено свыше 11 000 плановых вакцинаций.

Адрес: ул. Могилевская, 16, ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефон для записи: +7 (978) 300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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