В госветклиниках Севастополя за сентябрь оказали помощь почти 300 домашним питомцам

В государственных ветеринарных клиниках на улицах Бутырская и Могилевская подвели итоги работы за сентябрь.

За прошедший месяц наши ветврачи оказали квалифицированную помощь 173 кошкам и 111 собакам. При этом обращения поступали не только по поводу домашних любимцев – собак и кошек, – в клиниках также принимают грызунов, кроликов и декоративных птиц, обеспечивая комплексную ветеринарную поддержку для самых разных видов животных, – прокомментировала Юлия Шалавинская, заместитель начальника ГБУ «Севветцентр» по противоэпизоотической и лечебной работе.

Наиболее частыми причинами обращений стали заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, органов дыхания и кожи. Кроме того, ветеринары регулярно сталкиваются с хирургическими патологиями, включая новообразования, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата и различными травмами.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний: многие владельцы приводят своих питомцев на плановые осмотры, вакцинацию и противопаразитарные обработки. Такой подход позволяет выявлять патологии на ранних стадиях и предотвращать развитие серьёзных осложнений.

Помимо этого, в клинике на ул. Могилёвская, 16 питомцы могут пройти диспансеризацию, включающую комплексное обследование. В этом году процедуру прошли уже более 20 собак и кошек, у многих из которых выявлены скрытые нарушения: от проблем с печенью и почками до начальных признаков эндокринных заболеваний. Благодаря ранней диагностике лечение оказалось максимально эффективным.

С начала 2025 года ветеринарные врачи клиник уже оказали помощь более 1000 животным в сложных ситуациях, а общее число принятых пациентов приближается к 3 000. Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне доверия со стороны владельцев домашних животных и подтверждают важную роль государственных ветеринарных учреждений в обеспечении здоровья питомцев.

Государственные ветеринарные клиники расположены по адресам: