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В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава

В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:43 05.07.2021

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю состоялся строевой смотр личного состава. Мероприятие прошло перед культурно-информационным центром ведомства.

Такие смотры проводятся систематически и направлены на проверку боеготовности подразделений. Также оценивается опрятность внешнего вида сотрудников, состояние форменной одежды, соответствие её нормативам и сезону, комплектация вещевого имущества и снаряжения, наличие личных документов и индивидуальных номерных жетонов. Кроме того, в рамках строевого смотра состоялось вручение сотрудникам МЧС знаков отличий, ведомственных наград и очередных специальных званий, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава

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