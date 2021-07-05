В ГУ МЧС России в Севастополе проверили боеготовность и выправку личного состава

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю состоялся строевой смотр личного состава. Мероприятие прошло перед культурно-информационным центром ведомства.

Такие смотры проводятся систематически и направлены на проверку боеготовности подразделений. Также оценивается опрятность внешнего вида сотрудников, состояние форменной одежды, соответствие её нормативам и сезону, комплектация вещевого имущества и снаряжения, наличие личных документов и индивидуальных номерных жетонов. Кроме того, в рамках строевого смотра состоялось вручение сотрудникам МЧС знаков отличий, ведомственных наград и очередных специальных званий, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.