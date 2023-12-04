В ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю проводится «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией и в целях противодействия коррупции в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю 08 декабря 2023 года с 9:00 до 16:45 будет осуществлять работу «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.

Позвонив по номеру 8 (3652) 545-710 любой гражданин может сообщить о факте коррупционных действий со стороны работника Службы.

Как определить, являются ли действия или бездействие должностных лиц проявлениями коррупции?

Главное управление ФССП России по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует обратить внимание на такие понятия, как:

злоупотребление служебным положением;

дача и получение взятки;

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Любой гражданин, а также представитель организации может сообщить сведения о нарушении его прав, противоправных действиях сотрудников ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю и злоупотреблениях служебным положением. По каждому обращению будет организовано проведение тщательной и всесторонней проверки.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю