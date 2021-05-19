В ГУП РК «Вода Крыма» — новый руководитель

Максим Новик назначен генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма». Нового руководителя предприятия представил министр ЖКХ РК Сергей Донец. Он подчеркнул значительные заслуги прежнего руководителя Владимира Баженова, а также высказал пожелание сохранить традиции слаженной работы коллектива.

Сергей Донец выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве между министерством ЖКХ и ГУП РК «Вода Крыма» в совместном решении проблем водоснабжения полуострова. Министр отметил, что профессионализм и опыт Максима Новика помогут достигнуть всех поставленных перед ГУП РК «Вода Крыма» задач.

СПРАВКА: Максим Новик родился 13 января 1976 года в Симферополе. В 1998 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, факультет гидромелиорации по специальности инженер-строитель, водоснабжение, водоотведение, охрана и рациональное использование водных ресурсов.В 2008 году окончил Крымскую академия природоохранного и курортного строительства, Архитектурно-строительный факультет, по специальности инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство.

С 1998 по 2012 г. – работа в государственных и частных строительных компаниях на должностях от инженера до главного инженера. С декабря 2012 по июнь 2014 г. – старший судебный эксперт в Крымском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. С октября 2015 по сентябрь 2016 год – главный специалист ГУП РК «Служба технического надзора». С октября 2016 по июль 2018 года — начальник управления капитального строительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». С июля 2018 года – заместитель генерального директора по строительству ГУП РК «Вода Крыма». С сентября 2020 года – директор Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма». С апреля 2021 года – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

С 19 мая 2021 года – генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма».