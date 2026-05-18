В Гурзуфе обустраивают детско-спортивное пространство

Новое спортивно-игровое пространство в Гурзуфе приобретает свои очертания – площадка, напомню, появится в сквере у набережного имени Пушкина. Уже установлены практически все спортивные элементы, в том числе стилизованный под морскую волну навес. Он же является частью гимнастического комплекса с воркаутом, турниками, канатом, «шведской стенкой» и уличными тренажёрами, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На детской площадке размещены игровой городок с горкой-слоном, три интерактивных щита, готовятся к монтажу качели, карусель, «пружинка» и другие элементы – все конструкции сертифицированы и сделаны из устойчивых к агрессивной морской среде материалов, там же продолжается укладка резинового покрытия.

В свою очередь, руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади сообщил, что объект реализуется в кратчайшие сроки с учётом всех озвученных на встрече с жителями пожеланий.

Контракт был заключён два месяца назад, финансирование идёт из трёх источников: муниципального бюджета, средств, полученных по программе Министерства сельского хозяйства РФ, а также на деньги жертвователя, — отметил Александр Григориади и добавил, что открытие спортивно-игрового пространства запланировано на День защиты детей.

