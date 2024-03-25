В Гурзуфе открылся музей художника Константина Коровина

От имени министра культуры Крыма Татьяны Манежиной с приветственным словом выступила первый заместитель министра Ольга Бурова, отметив, что новый музей станет точкой притяжения для культурной общественности, площадкой для реализации интереснейших проектов по многим направлениям. Она также выразила благодарность Сергею и Виктории Жигуновым, их исключительной целеустремленности и любви к искусству, которым при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив удалось воплотить в жизнь этот прекрасный проект.

Константин Коровин – знаковый для Гурзуфа человек, очень значим для посёлка, и я от души благодарю супругов Жигуновых, которые в наше непростое время уделяют культуре столько внимания, сил и средств. Благодарю также Марину Николаевну Забродскую, которая долгое время популяризирует творчество художника в Гурзуфе и за его пределами. Это не просто музей, а настоящий культурный центр, где будут собираться творческие люди- музыканты, кинодеятели. И Ялта вновь станет культурной столицей России, как это было раньше, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также особо отметила, что для жителей Гурзуфа музей будет работать бесплатно.

В свою очередь, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист РФ Сергей Жигунов отметил, что на протяжении полутора лет в создании музея помогали очень многие люди.

В первую очередь хочу поблагодарить Сергея Валерьевича Аксёнова, вице-премьера Анну Владимировну Анюхину, Правительство Крыма, — сказал он и выразил признательность Фонду Президентских грантов, местным энтузиастам, которые помогали убирать и вывозить мусор, высаживать на территории растения, красили стены.

Экскурсию по музею провела лично Виктория Жигунова, которая детально рассказала о создании музея, помощи сотрудников Третьяковской галереи, Русского музея, коллекционеров, собирателей, а также о некоторых особенностях нового музея. В частности, в коллекции есть эскизы театрального костюма кисти Константина Коровина, купленная на аукционе Сергеем Жигуновым картина, написанная его сыном. Реальные экспонаты дополнены виртуальными, к примеру, в первом зале сам художник голосом Сергея Жигунова рассказывает о своём детстве, ещё в одном – слышен раскатистый бас друга Коровина — Фёдора Шаляпина и стоит пианино – точно такое, на каком он играл. Есть в экспозиции и стенды, посвящённые истории самой виллы «Саламбо», а также её знаменитых гостей — Репина, Сурикова, Горького, Куприна и многих других.

Пока у нас задействовано всего 4 комнаты, но в наших планах – расширить экспозицию и, главное, полноценно вдохнуть творчество и искусство в это место, как это было при самом Константине Коровине, — заключила Виктория Жигунова.

Посетить музей можно в любой день кроме понедельника с 10:00 до 19:00. Адрес музея — пгт. Гурзуф, ул. Чехова, д. 1.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта