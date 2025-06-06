В Гурзуфе открывается музей А.С. Пушкина

Гений русской словесности называл Крым «волшебным краем». Он воспевал красоту нашего полуострова в своих произведениях, находил здесь счастье и вдохновение, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Так, по информации Главы Крыма, в соответствии с Указом Президента «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» за счет средств федерального бюджета осуществлена реставрация, ремонт, оснащение музея оборудованием и создание новой экспозиции на сумму свыше 278 млн рублей. На реэкспозицию выставочного пространства музея из республиканского бюджета было дополнительно выделено более 6 млн рублей.

«Большое внимание было уделено воссозданию исторического облика здания: мансардного этажа и бельведера, лестницы, ведущей на мансардный этаж, где в одной из комнат располагалась библиотека первого владельца дома – герцога Ришелье. Для создания подлинной атмосферы пушкинской эпохи были приобретены 47 уникальных музейных предметов», – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку знаковых для Крыма проектов в сфере культуры, а также пригласил крымчан и гостей республики посетить обновленный музей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым