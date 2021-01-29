В Гурзуфе построят второй дом для расселения граждан, живущих на территории МДЦ «Артек»

На 26-й внеочередной сессии депутаты Ялтинского горсовета единогласно проголосовали за передачу земельного участка площадью 1,75 га из муниципальной собственности в федеральную, для строительства в Гурзуфе многоквартирного дома для расселения граждан, проживающих на территории МДЦ «Артек».
По словам заместителя начальника Департамента имущественных и земельных отношений Анны Юдаковой, земельный участок с кадастровым номером 90:25:030103:563 расположен по адресу: пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 27.
Это важнейший социальный проект. Данного решения очень ждут люди, живущие на территории МДЦ «Артек». Было огромное количество обращений граждан, которые опасались, что их права будут нарушены, — сообщила Анна Юдакова.
По ее словам, ранее по данному земельному участку департаментом имущественных и земельных отношений была проведена большая исковая работа.
Фото, скриншот: администрация Ялты.
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