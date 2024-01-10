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В Гурзуфе продолжается реставрация дома, в котором жил А.С.Пушкин

В Гурзуфе продолжается реставрация дома, в котором жил А.С.Пушкин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 14:17 10.01.2024

Министр культуры РК Татьяна Манежина проверила ход реставрационных работ в Гурзуфе на объекте культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил А.С. Пушкин».

В рамках рабочей поездки совместно с руководством Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры (заказчик), Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, подрядной организации «РосКапСтрой» проведен мониторинг хода выполнения ремонтно-реставрационных работ, обсуждены проблемные вопросы и пути их решения, – сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

В Гурзуфе продолжается реставрация дома, в котором жил А.С.Пушкин

Что сделано. Произведено усиление стен и межэтажных перекрытий, благоустройство прилегающей территории с созданием независимого прохода на территорию музея и оформлением входной зоны, заменены сети водоснабжения и водоотведения.

В Гурзуфе продолжается реставрация дома, в котором жил А.С.Пушкин

Что делается сейчас. Продолжается работа по реставрации выставочных залов, восстановлению мансардного этажа и бельведера. Выполняются мероприятия по восстановлению фонтана перед центральным входом в здание, подпорной стены с декоративными вазонами 1865 года, лестницы с металлической перголой и розарием, ведущей с площадки перед центральным входом в музей к набережной Гурзуфа.

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Проблемный вопрос – прокладка сетей теплоснабжения по территории санатория.

Напомним, реставрация объекта реализуется во исполнении Указа Президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина». В перечень мероприятий включены работы по реставрации объекта с максимальным воссозданием облика здания по состоянию на 1820 год, когда в нем останавливался Александр Пушкин, с приспособлением объекта к современному использованию (усиление межэтажных перекрытий и ремонт галереи, благоустройство прилегающей территории с созданием независимого прохода на территорию музея и оформлением входной зоны).

В Гурзуфе продолжается реставрация дома, в котором жил А.С.Пушкин

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

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