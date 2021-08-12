В Гурзуфе в галерее White Gallery презентуют выставку художника Рената Рамазанова «Море21»

Увидеть выставку работ художника Рената Рамазанова «Море21» в галерее White Gallery (по адресу: пгт Гурзуф, ул.Ялтинская 12а, Шато Лувр, 1 этаж) можно с 15 августа по 15 сентября.

На выставке «Море21» будут представлены новые работы художника, наполненные светом, эмоциями и личным отношением автора к изображаемым образам. Особенность работ Рената – невероятный объем, яркие краски и экспрессия. Художник удивительно точно отражает пластику образов, подчеркивая ее необычной техникой исполнения и фактурой. Яркая и живая живописная манера Рената прекрасно передает настроение и динамику его персонажей, — отмечают организаторы события.

Ренат Рамазанов – один из самых известных современных крымских художников. Он закончил Крымское художественное училище им. Самокиша, является действующим членом Национального союза Художников России. Работы Рената находятся в коллекции Ливадийского дворца, частных коллекциях в России и за рубежом. Несколько работ Рената были проданы на аукционе Christie’s в Лондоне.

Ренат живет и работает в Ялте. Он начал свое творчество в 1999 году, за это время его работы были представлены более, чем на 60 выставках в России, Украине, Литве, Великобритании и США. Художник является участником арт-проектов творческого объединения «Крымский мост», которые проходили в Крымской республиканской библиотеке И.Я. Франко, «Время собирать камни» и «Весеннее измеренье».

СПРАВКА:

Галерея современного искусства WHITE GALLERY ( www.whitegallery.art ) открылась в Гурзуфе в 2019 году. Галерея знакомит жителей и гостей Крыма с работами современных художников – как российских, так и зарубежных. В коллекции галереи картины, арт-объекты, работы с дополненной реальностью.