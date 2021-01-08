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В гурзуфской галерее White Gallery - выставка художника-графика Ивана Языкова «ФРАГМЕНТЫ»

В гурзуфской галерее White Gallery — выставка художника-графика Ивана Языкова «ФРАГМЕНТЫ»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 08.01.2021

У подножия Медведь-горы, в приморском посёлке Гурзуф, в стенах White Gallery, под рапидографом Ивана Языкова рождается жизнь странных существ и обычных предметов в микромире фантастической вселенной.

Чёрно-белые миры Ивана представляют собой тайную жизнь под увеличительным стеклом, там возможно абсолютно всё, и не так хаотично, как в обыденной реальности, где любой, даже самый обычный предмет, раскрывает перед нами новые грани и смыслы своего существования. Роли людей в ней сыграют предметы и существа, которые под взором зрителя оживают и обретают свои характеры и новую судьбу.  На выставке представлены работы Ивана из серии «Времена Года» («Лето» и «Осень»), а также работы, из которых в дальнейшем будет создана работа «Зима. Сон. Снеговековье», — говорят в галерее.

В гурзуфской галерее White Gallery - выставка художника-графика Ивана Языкова «ФРАГМЕНТЫ»

СПРАВКА:

  • Иван Языков родился в 1975 году в Москве, принадлежит к старинному дворянскому роду, ведущему своё начало от обрусевшего князя Золотой Орды Енгулея-мурзы Языка. Первая выставка состоялась в 5-летнем возрасте, на выставке были представлены ковры, выполненные по рисункам Ивана. Художник закончил факультет графического дизайна. Влюблён в шрифты. Не рисует людей. Тайные миры Ивана Языкова живут в частных собраниях и коллекциях по всему миру, в том числе в Alberto Sandretti Foundation (Италия), Dr. Uli Sigg collection (Швейцария), King Saud Foundation (Саудовская Аравия). Иван неоднократный участник международной ярмарки современного искусства «ArtMoscow», Cosmoscow, Московской бьеннале современного искусства, Аква Арт Майями.
  • Галерея современного искусства WHITE GALLERY (www.whitegallery.art) открылась в Гурзуфе в 2019 г. Галерея знакомит жителей и гостей Крыма с работами современных художников – как российских, так и зарубежных. В коллекции галереи картины, арт-объекты, работы с дополненной реальностью.

В гурзуфской галерее White Gallery - выставка художника-графика Ивана Языкова «ФРАГМЕНТЫ»

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