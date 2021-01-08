В гурзуфской галерее White Gallery — выставка художника-графика Ивана Языкова «ФРАГМЕНТЫ»

У подножия Медведь-горы, в приморском посёлке Гурзуф, в стенах White Gallery, под рапидографом Ивана Языкова рождается жизнь странных существ и обычных предметов в микромире фантастической вселенной.

Чёрно-белые миры Ивана представляют собой тайную жизнь под увеличительным стеклом, там возможно абсолютно всё, и не так хаотично, как в обыденной реальности, где любой, даже самый обычный предмет, раскрывает перед нами новые грани и смыслы своего существования. Роли людей в ней сыграют предметы и существа, которые под взором зрителя оживают и обретают свои характеры и новую судьбу. На выставке представлены работы Ивана из серии «Времена Года» («Лето» и «Осень»), а также работы, из которых в дальнейшем будет создана работа «Зима. Сон. Снеговековье», — говорят в галерее.