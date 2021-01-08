В гурзуфской галерее White Gallery — выставка художника-графика Ивана Языкова «ФРАГМЕНТЫ»

У подножия Медведь-горы, в приморском посёлке Гурзуф, в стенах White Gallery, под рапидографом Ивана Языкова рождается жизнь странных существ и обычных предметов в микромире фантастической вселенной.
Чёрно-белые миры Ивана представляют собой тайную жизнь под увеличительным стеклом, там возможно абсолютно всё, и не так хаотично, как в обыденной реальности, где любой, даже самый обычный предмет, раскрывает перед нами новые грани и смыслы своего существования. Роли людей в ней сыграют предметы и существа, которые под взором зрителя оживают и обретают свои характеры и новую судьбу. На выставке представлены работы Ивана из серии «Времена Года» («Лето» и «Осень»), а также работы, из которых в дальнейшем будет создана работа «Зима. Сон. Снеговековье», — говорят в галерее.
СПРАВКА:
Иван Языков родился в 1975 году в Москве, принадлежит к старинному дворянскому роду, ведущему своё начало от обрусевшего князя Золотой Орды Енгулея-мурзы Языка. Первая выставка состоялась в 5-летнем возрасте, на выставке были представлены ковры, выполненные по рисункам Ивана. Художник закончил факультет графического дизайна. Влюблён в шрифты. Не рисует людей. Тайные миры Ивана Языкова живут в частных собраниях и коллекциях по всему миру, в том числе в Alberto Sandretti Foundation (Италия), Dr. Uli Sigg collection (Швейцария), King Saud Foundation (Саудовская Аравия). Иван неоднократный участник международной ярмарки современного искусства «ArtMoscow», Cosmoscow, Московской бьеннале современного искусства, Аква Арт Майями.
Галерея современного искусства WHITE GALLERY (www.whitegallery.art) открылась в Гурзуфе в 2019 г. Галерея знакомит жителей и гостей Крыма с работами современных художников – как российских, так и зарубежных. В коллекции галереи картины, арт-объекты, работы с дополненной реальностью.
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