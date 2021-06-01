В Ханском дворце идут реставрационные и противоаварийные работы

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев с рабочим визитом посетил Бахчисарай, где ознакомился с ходом реставрационных и противоаварийных работ в Ханском дворце.

В ходе ознакомления Муфтий осмотрел Ханскую мечеть, в которой в настоящее время завершены противоаварийные работы, и скоро строители приступят к реставрационной работе. Особое внимание было уделено реставрационным работам в дюрбе Девлет Гирая, Южном дюрбе и дюрбе Диляры Бикеч. В дюрбе Диляры Бикеч работы завершены, однако в ходе осмотра дюрбе (посещение этих объектов совпало со временем выпадения обильных осадков) были выявлены недоработки, в связи с чем соответствующие устные замечания были озвучены руководству заповедника. Перечень замечаний также планируется направить в официальном письме в Министерство культуры Республики Крым, которое является официальным заказчиком противоаварийных и реставрационных работ на объекте, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Кроме того, в дюрбе Девлет Гирея (Северном дюрбе) вследствие проседания грунта образовался провал в склеп, что поставило под вопрос продолжение работ в усыпальнице из-за разночтений во мнениях специалистов. На предложение вскрыть захоронение, Муфтий Крыма озвучил четкую позицию Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь, не вскрывать захоронения и не тревожить останки усопших. Соответствующее обращение по данному вопросу также будет направлено в Министерство культуры Крыма.

В ходе ознакомления, Муфтий поинтересовался противоаварийными и реставрационными работами в доме муфтия на территории Ханского дворца. Замечания и предложения по данному объекту также будут отображены в официальном письме в профильное министерство.

Во время рабочего визита в Бахчисарай, Муфтий посетил в том числе Орта-джами, где необходимо провести противооползневые работы и реставрацию фасада мечети.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма